В Мценске проверили «потолок зарплат» в МУПах

КСП проверила муниципальные бюджетные учреждения и предприятия.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила соблюдение размера предельного соотношения среднемесячных зарплат руководителей, их заместителей и главбухов муниципальных учреждений и предприятий по отношению к зарплатам работников. Напомним, что ограничения были введены по всему региону в 2017 году. Таково требование федерального законодательства. Но проверка прошла пока только в Мценске.

Всего ей было подвергнуто 32 учреждения, включая школы и детсады, и муниципальных унитарных предприятия. Проверка показала, что в целом ограничения соблюдаются. Соотношение зарплат даже не дотягивает до предельного уровня. Однако в двух случаях были выявлены нарушения. Так, в средней школе №8 зарплата заместителя директора оказалась в 2,31 раза выше среднемесячного заработка работников при предельно допустимом значении 2,25.

В муниципальном унитарном предприятии «Коммунальщик» соотношение зарплат руководителя и главного бухгалтера составило 4,39 при предельно допустимом показателе 3,5. Отчет был представлен в горсовете, и депутаты приняли его к сведению.

ИА «Орелград»