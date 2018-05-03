В Орле на две недели отключат горячую воду

Анонсированы очередные гидроиспытания сетей.

Как сообщили в филиале ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», с 11 до 24 мая в Орле традиционно отключат горячую воду.

Неудобства будут доставлены жителям Железнодорожного,Северного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов . Отключения коснутся абонентов, получающих горячую воду от Орловской ТЭЦ.

С 11 мая специалисты «Орловской генерации» приступают к испытаниям сетей.

— Во избежание возможных повреждений внутридомовых теплосетей, управляющим жилищным компаниям и организациям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо произвести отключение систем теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях с установкой стальных заглушек, — сказали тепловики.

ИА «Орелград»