В орловской колонии незаконно поощряли тунеядца

Прокуратура заблокировала решение руководства исправительного учреждения.

В исправительном учреждении в поселке Нарышкино Орловской области незаконно поощряли осужденного. Нарушение выявила прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Как было установлено в ходе проверки, один из осужденных, отбывающий наказание, не выполняет норму рабочего времени. Несмотря на это, он получал поощрение за добросовестное отношение к труду.

— В связи с этим Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес протест на незаконное постановление, по результатам рассмотрения которого оно отменено, — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.

ИА «Орелград»