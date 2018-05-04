Муромский устроит дорожникам ранний подъем из-за ям

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4.5.2018 | 16:54 Новости, Общество

Жители города выражают недовольство, а власти усиливают контроль.

Глава администрации Орла Александр Муромский ввел ежедневные планерки в 7:30, на которых будет обсуждаться ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня состоялось совещание с представителями УКХ, районных администраций, а также подрядчиками — ООО «РемДорСтрой», ООО «ГорСтрой», ИП Гришина, МУП «Спецавтобаза». Муромский подчеркнул, что готов увольнять ответственных лиц за срыв сроков ремонта дорог.

На утренних планерках подрядчики будут отчитываться о проведенных за сутки работах и представлять планы на ближайший день.

Между тем жители города высказывают недовольство ремонтом дорог и их состоянием. «Без Ям Орловщина» опубликовала фото ямочного ремонта с улицы Комсомольской в ночь на 4 мая. Активисты утверждают, что дорожники не очищали яму и не проливали ее гудронатом. Асфальт уже рассыпается.

Ранее советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев радостно рассказывал, что ведет контроль за ямочным ремонтом как раз на Комсомольской. Никаких замечаний он не высказывал.

 

ИА «Орелград»

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