Перелыгин провел урок здоровья в мценской школе

Депутат рассказал выпускникам о здоровом образе жизни.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин провел «Урок здоровья» для одиннадцатиклассников школы №4 Мценска, сообщили в партии.

Руслан Перелыгин получил от школьников вопросы о трудоустройстве в родном городе. Большая часть связывает свое будущее с переездом. Выпускники также сказали депутату о нехватке спортивных объектов.

— Для школьников старшего возраста мы постарались связать фактор здорового образа жизни с личностным ростом и успехом в будущей карьере. Одиннадцатиклассники заканчивают школу. Большинство уже определились с выбором профессии, направления дальнейшего образования. Сейчас они ищут своё место в жизни, важно поддержать их и заставить задуматься о вещах, которые могут помочь достичь успехов, — рассказал Перелыгин по итогам встречи.

ИА «Орелград»