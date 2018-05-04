Перелыгин провел урок здоровья в мценской школе

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4.5.2018 | 11:32 Новости, Общество

Депутат рассказал выпускникам о здоровом образе жизни.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин провел «Урок здоровья» для одиннадцатиклассников школы №4 Мценска, сообщили в партии.

Руслан Перелыгин получил от школьников вопросы о трудоустройстве в родном городе. Большая часть связывает свое будущее с переездом. Выпускники также сказали депутату о нехватке спортивных объектов.

— Для школьников старшего возраста мы постарались связать фактор здорового образа жизни с личностным ростом и успехом в будущей карьере. Одиннадцатиклассники заканчивают школу. Большинство уже определились с выбором профессии, направления дальнейшего образования. Сейчас они ищут своё место в жизни, важно поддержать их и заставить задуматься о вещах, которые могут помочь достичь успехов, — рассказал Перелыгин по итогам встречи.

ИА «Орелград»

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