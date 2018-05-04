Под Орлом суд запретил принимать пациентов в опасной палате

Суд Хотынецкого района рассмотрел дело об административном правонарушении.

Дело было рассмотрено 3 мая. Его завели в отношении Хотынецкой центральной районной больницы по итогам проведенной Роспотребнадзором проверки. Были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие угрозу жизни и здоровью пациентов.

Так, поверхность стен палаты №1 многопрофильного отделения не гладкая, имеет дефекты в виде трещин, вздувшейся и отслоившейся краски на значительной площади. Это делает невозможным проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

«Невозможность проведения качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств ведет к несоблюдению санитарно-противоэпидемического режима, может послужить причиной возникновения и распространения внутрибольничных инфекций (гнойно-септических, острых кишечных инфекционных заболеваний) среди персонала и пациентов, что создает угрозу жизни и здоровью находящихся на стационарном лечении», — отмечено в материалах дела.

Опасным признали даже линолеум на полу, который не менялся более десяти лет Он пришел в негодность и тоже может послужить причиной возникновения и распространения внутрибольничных инфекций. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям влажную уборку в палатах с применением моющих и дезинфицирующих средств необходимо проводить дважды в день.

Были выявлены и другие многочисленные нарушения. Суд вынес ЦРБ наказание в виде запрета эксплуатации палаты №1 на 90 суток. Срок будет продлен, если нарушения не устранят.

ИА «Орелград»