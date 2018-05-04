Под Орлом у нелегала конфисковали водку

В Хотынце суд рассмотрел дело об административном правонарушении.

Как сообщили в Хотынецком районном суде, административное дело было заведено на местную жительницу. Она работала в продуктовом магазине, принадлежащем ИП, без оформления трудовых отношений. Женщина продала бутылку водки покупателю.

За это ее обвинили в нарушении ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

— Правонарушитель в судебном заседании вину признала полностью и в содеянном раскаялась, — отметили в суде.

Нелегальную продавщицу наказали штрафом в размере 15 тысяч рублей с конфискацией изъятых в ходе производства по делу двух бутылок водки.

ИА «Орелград»