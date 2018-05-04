Пресс-службу Клычкова назвали мертвыми душами

«Замполит» отправил пресс-службу администрации Орловской области в последнюю группу рейтинга.

Портал «Замполит» подготовил рейтинг пресс-служб администраций регионов России по итогам апреля 2018 года. Чиновники из Орловской области попали в конец списка в раздел «Мертвые души».

— Молчание стало, похоже, основным принципом их работы, — поделился «Замполит» впечатлениями от общения с орловской пресс-службой.

В группу «молчунов» также попали Москва, Московская область, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Алтай, Ханты-Мансийский АО, Иркутская, Свердловская, Томская, Ярославская области.

Ранее «Замполит» рецензировал работу начальницы отдела по информационной политике администрации губернатора Орловской области Наталью Рожкову как «удивительную» и поставил ей «тройку».

Напомним, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков вскоре после назначения пригласил в свою команду блогера Сергея Лежнева, сделав его своим советником по СМИ, а также московскую журналистку Наталью Рожкову. Для нее был создан специальный отдел. И Лежнев, и Рожкова уже успели попасть в череду скандалов.

ИА «Орелград»