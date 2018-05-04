В центре Орла произошло ДТП с маршруткой

Пострадавших нет.

В Орле на перекрестке улиц Комсомольская и Розы Люксембург столкнулись маршрутка «Газель» и ВАЗ-2114, сообщили в регуправлении МВД.

Авария случилась 4 мая около 14 часов. На снимках видно, что у маршрутки разбита передняя часть с правой стороны. У ВАЗа повреждена задняя часть. Иные обстоятельства ДТП не уточняются.

В результате столкновения травмы получил водитель легковушки. Его госпитализировали. Пассажиры маршрутки не пострадали. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»