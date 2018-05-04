В орловской колонии осужденным раздали биты

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4.5.2018 | 14:58 Новости, Общество

Соревнования по игре в «городки» прошли в ИК-6.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, в старинную русскую игру сыграли в исправительной женской колонии № 6. Напомним, что в этой игре необходимо с расстояния метать биту и выбивать городки – различные фигуры, составленные из пяти деревянных цилиндров. В УФСИН отметили, что игра не требует особых умений и специальной физподготовки.

— Играть может любой желающий, поэтому практически каждая третья осужденная уже испытала свои возможности в данном виде спорта, — рассказали в ведомстве. — Были подготовлены спортивные принадлежности — городки и биты. Благодаря нехитрым правилам, простоте и доступности игра вызвала большой интерес среди соревнующихся.

После подведения итогов соревнований было принято решение и в дальнейшем проводить в учреждении соревнования по исконно русским народным играм, добавили в УФСИН.

ИА «Орелград»

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