Видео: в Орле сгорел грузовик

Инцидент случился на улице Итальянской.

Днем 4 мая в Орле на Итальянской возле бывшего завода «Кока-Колы» загорелся грузовик ЗИЛ, перевозивший бункер с ветками. Об этом сообщил очевидец в группе «Орел Live».

В 11 часов на место были вызваны сотрудники МЧС. Водитель не смог справиться с возгоранием самостоятельно — огонь быстро охватил моторный отсек и кабину. Работа над ликвидацией последствий происшествия продолжается.

МУП «Спецавтобаза» уточнила, что грузовой автомобиль не принадлежит им.

ИА «Орелград»