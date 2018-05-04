Видео: в Орле сгорел грузовик

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4.5.2018 | 12:07 Новости, Происшествия

Инцидент случился на улице Итальянской.

Днем 4 мая в Орле на Итальянской возле бывшего завода «Кока-Колы» загорелся грузовик ЗИЛ, перевозивший бункер с ветками. Об этом сообщил очевидец в группе «Орел Live».

В 11 часов на место были вызваны сотрудники МЧС. Водитель не смог справиться с возгоранием самостоятельно — огонь быстро охватил моторный отсек и кабину. Работа над ликвидацией последствий происшествия продолжается.

МУП «Спецавтобаза» уточнила, что грузовой автомобиль не принадлежит им.

ИА «Орелград»

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