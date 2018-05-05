Орловчанка приютила иностранку и попала под следствие

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5.5.2018 | 13:01 Новости, Общество

Под Орлом выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

Как сообщает прокуратура Орловской области, факт постановки на учет иностранного гражданина без реального предоставления жилья выявлен в Колпнянском районе.

Местная жительница поставила на учет по месту пребывания в принадлежащем ей доме гражданку Армении. Фактически же иностранка там не проживала. По итогам проверки прокурор Колпнянского района вынес постановление.

— Оно направлено в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам выявленных нарушений законодательства, — отметили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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