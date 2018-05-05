Орловчанки удачно сыграли в футбол на Первомай

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5.5.2018 | 14:02 Новости, Спорт

Женская мини-футбольная выиграла первенство первой лиги.

Футболистки «ОрелГУ-2 — Русичи» выиграли финальный этап всероссийского турнира среди любительских команд. Он прошел на базе спорткомплекса ОГУ имени Тургенева. Как сообщили в опорном вузе, в турнире приняли участие девять победителей зональных этапов.

— В Орел приехали лучшие любительские команды из Москвы, Ярославля, Тюмени, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска, — рассказали в ОГУ. — Вторая женская сборная опорного вуза провела на турнире пять встреч: три игры в рамках группового этапа, а также полуфинальную и финальную игру.

Фаворитом считалась столичная команда «МосПолитех». Орловчанки сыграли с ней дважды и оба раза праздновали победу. Решающим стал финальный матч. В нем наши спортсменки победили с минимальным счетом 1:0.

ИА «Орелград»

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