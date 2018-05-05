Орловчанку уличили в нарушении прав Adidas и Reebok

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5.5.2018 | 9:57 Новости, Общество

Суд наказал индивидуального предпринимателя за нарушение авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административное дело по заявлению отдела полиции «Новосильский» к индивидуальному предпринимателю. Установлено, что бизнес-леди принадлежит магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров.

В ходе проверки полицейские обнаружили на прилавках мужскую и женскую обувь с логотипом всемирно известных компаний — Adidas, NIKE и Reebok. Торговать такой продукцией можно лишь при наличии соглашения, заключенного с правообладателем товарных знаков.

У бизнес-леди из Новосиля соглашений естественно не было. Ответственность за такое правонарушение для юридических лиц – штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров. Но закон разрешает назначать наказание меньше минимального. Этой нормой воспользовался суд, оштрафовавший ИП на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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