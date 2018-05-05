Юрий Семин выиграл чемпионат России с «Локомотивом»

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5.5.2018 | 18:31 Новости, Спорт

На счету почетного гражданина Орла — третья золотая медаль с «железнодорожниками».

5 мая футбольный клуб «Локомотив» (Москва), возглавляемый почетным гражданином Орла Юрием Семиным, стал чемпионом России по футболу в сезоне 2017/2018. В матче 29-го тура «железнодорожники» обыграли «Зенит» на домашнем стадионе со счетом 1:0. Победный гол на счету португальца Эдера.

70-летний Юрий Семин в третий раз в истории привел «Локомотив» к победе в чемпионате России. Ранее москвичи становились победителями турнира в 2002 и 2004 годах — тогда их тоже возглавлял Семин. После финального свистка рулевой «красно-зеленых» не смог сдержать слез.

Главный тренер «Локомотива» переехал с семьей в Орел в трехлетнем возрасте. Карьеру игрока он начал именно в местном «Спартаке», в 1964-1965 годах проведя за него 16 матчей и забив 6 мячей.

Накануне стало известно, что Юрий Семин останется главным тренером «Локомотива» в следующем сезоне.

ИА «Орелград»

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