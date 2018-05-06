Ураган в Орле снес крышу, деревья и залил центр города

В соцсетях делятся итогами стихии.

Днем 6 мая в Орле прошла гроза с сильным ливнем, ветром и градом. Как можно отследить из публикаций в соцсетях, больше всего от стихии досталось Заводскому району.

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В микрорайоне «Новая Ботаника» ветер сорвал кусок кровли одной из многоэтажек. Конструкция упала в считанных сантиметрах от парковки, где стояли машины.

Центр Орла оказался затопленным. На 1-й Посадской образовались огромные лужи. Также вода заблокировала проезд под железнодорожными мостами в районе Гипсового переулка. Справедливости ради отметим, что ливень был настолько сильным, что с ним вряд ли сразу справилась бы любая работающая канализация. На заглавном фото новости — потоп возле завода им. Медведева.

Под воду ушла и улица Генерала Родина. Попытавшаяся преодолеть «озеро» «девятка» остановилась прямо посередине него.

На улице Автовокзальной ветер сломал дерево. Оно упало параллельно проезжей части, никого не повредив. Также воздушный поток вырвал ветку из дерева на переулке Шпагатном.

ИА «Орелград»

Фото: vk.com/konubri