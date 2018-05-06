В Орловской области детских поваров проверят на вирусы

Завершается приемка оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на текущий момент от организаций отдыха детей и их оздоровления поступило 347 заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. Такая услуга оказана уже 308 организациям.

— Продолжается работа по гигиенической подготовке персонала оздоровительных учреждений, аттестация проведена для более 4 тысяч должностных лиц, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Завершается работа по заключению договоров на проведение лабораторных обследований персонала пищеблоков на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

По официальным данным в 2018 году планируется организовать отдых в 12 загородных оздоровительных учреждениях, двух санаториях, 333 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и шести палаточных лагерях. Предполагается, что в них отдохнет 28 тысяч детей.

ИА «Орелград»