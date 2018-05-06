В Орловской области нашли сорняки на миллион

Госземнадзор обнаружил более 5,5 тысячи га заросших полей.

Как сообщает территориальное управление Россельхознадзора, ежегодно Орловским отделом государственного земельного надзора выявляется 5-7 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По закону они должны быть вовлечены в оборот. Этим и занимаются сотрудники ведомства.

В этом году ситуация изменилась. Только в первом квартале текущего года выявлено более 5,5 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения, заросших сорняками, кустами и деревьями. Сумма штрафных санкций составила 965 тысяч рублей.

— Между тем, заброшенные земли создают угрозу возникновения сельхозпалов, — подметили в Россельхознадзоре. — Это особенно актуально в весенний период, когда с помощью огня многие пытаются избавиться от сорной растительности.

Ведомство напоминает о том, что подобные способы борьбы с сорняками в большинстве случаев являются основной причиной возникновения пожаров, в которых могут пострадать люди. А также предупреждает о недопустимости поджога стерни и сухой травы в полях.

ИА «Орелград»