В Орле будут охранять дом, в котором бывал Лев Толстой

Охранное обязательство оформлено на очередной дом-памятник.

Речь идет о доме № 45а по улице Максима Горького в Орле. В документах он значится как объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 25-27 сентября 1898 г. бывал Л. Н. Толстой». Охранное обязательство на него оформило областное управление по государственной охране памятников.

Требования к сохранению данного объекта предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования либо сочетание указанных мер. Состав и сроки проведения работ будут определяться областными чиновниками.

В госреестр дом, в котором бывал Лев Толстой, был внесен в соответствии с решением исполнительного комитета Орловского областного Совета депутатов трудящихся от 3 февраля 1977 года № 63 «О мерах по улучшению охраны памятников истории и культуры».

ИА «Орелград»