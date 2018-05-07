В Орле во время грозы дерево упало на автомобиль

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7.5.2018 | 12:04 Новости, Происшествия

Всего власти насчитали шесть заявок по упавшим деревьям.

После грозы с ливнем и сильным ветром 6 мая к орловским диспетчерам поступило 6 заявок по упавшим деревьям, сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Поврежденные зеленые насаждения перегородили проезжую часть и пешеходные дорожки. Одно дерево упало на автомобиль — инцидент произошел возле дома №6 на улице Октябрьской. О других упавших деревьях сигнализировали с улиц Кромской, Генерала Жадова, Левоовражной, переулка Дарвина.

«Спецавтобаза» планирует сегодня до обеда вывезти все поваленные деревья. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил УКХ ликвидировать другие последствия грозы — отмыть улицы от грязи.

ИА «Орелград»

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