В Орле во время грозы дерево упало на автомобиль

Всего власти насчитали шесть заявок по упавшим деревьям.

После грозы с ливнем и сильным ветром 6 мая к орловским диспетчерам поступило 6 заявок по упавшим деревьям, сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Поврежденные зеленые насаждения перегородили проезжую часть и пешеходные дорожки. Одно дерево упало на автомобиль — инцидент произошел возле дома №6 на улице Октябрьской. О других упавших деревьях сигнализировали с улиц Кромской, Генерала Жадова, Левоовражной, переулка Дарвина.

«Спецавтобаза» планирует сегодня до обеда вывезти все поваленные деревья. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил УКХ ликвидировать другие последствия грозы — отмыть улицы от грязи.

ИА «Орелград»