В Орловской области уровень бешенства вырос на 130 процентов

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7.5.2018 | 10:40 Новости, Общество

В регионе зафиксирован 39-й случай опасного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, очередной случай бешенства был выявлен специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии. Вирус обнаружен у собаки на территории Кромского района.

— По сравнению с 2017 годом заболеваемость бешенством в регионе выросла на 130 процентов, — отметили в референтном центре. — Тогда за период с января по апрель было зафиксировано только три случая бешенства у животных.

В этом году зафиксировано уже 39 случаев. Смертельный вирус выявлялся у 16 лис, 11 кошек, 7 собак, 4 енотовидных собак и одной овцы.

ИА «Орелград»

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