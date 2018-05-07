В Орловской области уровень бешенства вырос на 130 процентов

В регионе зафиксирован 39-й случай опасного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, очередной случай бешенства был выявлен специалистами отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии. Вирус обнаружен у собаки на территории Кромского района.

— По сравнению с 2017 годом заболеваемость бешенством в регионе выросла на 130 процентов, — отметили в референтном центре. — Тогда за период с января по апрель было зафиксировано только три случая бешенства у животных.

В этом году зафиксировано уже 39 случаев. Смертельный вирус выявлялся у 16 лис, 11 кошек, 7 собак, 4 енотовидных собак и одной овцы.

ИА «Орелград»