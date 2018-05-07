В Орловской области в ДТП с мотоциклом пострадали двое

Водитель и пассажир получили травмы.

В Орловской области на автодороге «Москва-Киев» — Комаричи — Дмитровск — Кромы» в ДТП пострадали двое мужчин, сообщили в УГИБДД.

Авария случилась 6 мая в 00:30. Пострадавшие ехали на мотоцикле «Иж Юпитер» без номеров. В районе 57-го километра водитель не выбрал безопасную скорость, и двухколесное транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»