Орловца заставили работать из-за неуплаты алиментов

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8.5.2018 | 11:08 Новости, Общество

Мужчину приговорили к 5 месяцам исправительных работ.

Жителя Дмитровского района осудили за неуплату алиментов на содержание своих детей, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее суд возложил на него обязанности материально обеспечивать детей, оставшихся с матерью после развода. Несмотря на это, с ноября 2017 года по март 2018 года он оставил их без денег и попал под уголовное преследование.

В результате расследования он был приговорен к 5 месяцам исправительных работ. Из его дохода будет удерживаться 5% в пользу государства.

ИА «Орелград»

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