Орловские чиновники задолжали миллионы за «коммуналку»

КСП заявила о неэффективном расходовании бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области по поручению губернатора провела анализ образования и погашения кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Проверка коснулась учреждений бюджетной сферы 24 районов и трех городов.

Объем неэффективного использования средств муниципальных бюджетов составил 35,75 миллиона рублей, следует из отчета. Однако при этом отмечается снижение общего объема кредиторской задолженности — в 2017 году по сравнению с показателями 2016 года он сократился на 25,2 процента.

«Общая динамика характеризуется отсутствием стабильных тенденций, — считают в КСП. – Так, большинством муниципальных образований значительные усилия в целях минимизации задолженности предпринимаются ближе к концу года. Наличие непогашенной задолженности на начало года приводит к тому, что складывающийся уровень расчетов по платежам за 1 квартал находится на достаточно низком уровне (по ряду муниципальных образований расчеты по 1 кварталу вообще не производятся), в результате продолжается накопление задолженности».

Существенным фактором, приводящим к накоплению задолженности, названа недостаточность доходных источников. В целом КСП условно разделила проанализированные муниципальные образования на три группы:

Первая – это муниципальные образования, по которым отмечается значительная кредиторская задолженность перед всеми поставщиками. Она имеет тенденции к росту и накоплению и по ряду позиций близка к годовому объему потребления. В эту группу включены Верховский район и город Орел.

Вторая — муниципальные образования, тенденции и динамика образования задолженности по которым вызывает опасения. При этом отмечается неравномерность образования задолженности. Так, при высоком уровне задолженности по тепловой энергии расчеты за поставку электричества и газа находятся на более высоком уровне (Краснозоренский, Свердловский, Малоархангельский и Шаблыкинский районы).

Третья – муниципальные образования, по которым сложившиеся на отчетные даты значения кредиторской задолженности находятся на текущем уровне.

По всем трем группам отмечено начисление штрафных санкций поставщиками ресурсов, что говорит о повсеместном нарушении договорных обязательств по оплате. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена врио губернатора Андрею Клычкову и председателю Орловского облсовета народных депутатов Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»