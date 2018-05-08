Орловский Отелло чуть не задушил возлюбленную

В Ливнах суд рассмотрел дело об угрозе убийством.

Перед судом предстал местный житель, который очень жестоко поступил со своей девушкой. Она не ответила на его телефонный звонок. Тогда он явился в общежитие, в котором проживает возлюбленная, и затеял ссору. Молодой человек несколько раз ударил ее ладонью по лицу. Затем швырнул в кресло и принялся душить, прижимая ее руки своими коленями.

Когда девушка перестала сопротивляться, он отпустил ее. Придя в себя, она отправилась в полицию. Вину мужчина не признал. По его мнению, ничего страшного не произошло, обычная «семейная» ссора. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 4 месяца. Осужденный обжаловал вердикт, но смягчения наказания не добился.

ИА «Орелград»