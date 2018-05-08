Под Орлом грузовик смял легковушку

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8.5.2018 | 16:06 Новости, Происшествия

Водитель не выбрал безопасную дистанцию.

В Орловской области на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись грузовик КамАЗ и автомобиль ВАЗ, сообщили в регуправлении МВД.

Авария случилась 8 мая в 14 часов на 64-м километре. Оба транспортных средства ехали в сторону Ливен. Предварительно установлено, что легковушка ехала впереди КамАЗа, и водитель решил остановиться. 48-летний шофер грузовика из-за отсутствия безопасной дистанции не успел затормозить, и произошло столкновение.

29-летний водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в Покровскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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