Под Орлом грузовик смял легковушку

Водитель не выбрал безопасную дистанцию.

В Орловской области на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись грузовик КамАЗ и автомобиль ВАЗ, сообщили в регуправлении МВД.

Авария случилась 8 мая в 14 часов на 64-м километре. Оба транспортных средства ехали в сторону Ливен. Предварительно установлено, что легковушка ехала впереди КамАЗа, и водитель решил остановиться. 48-летний шофер грузовика из-за отсутствия безопасной дистанции не успел затормозить, и произошло столкновение.

29-летний водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в Покровскую ЦРБ.

ИА «Орелград»