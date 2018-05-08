Приговор водителю троллейбуса за погибшую пенсионерку вступил в силу

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8.5.2018 | 11:04 Новости, Происшествия

Мужчина проведет два года в колонии-поселении.

Приговор в отношении водителя троллейбуса Олега Кручина по делу о гибели пенсионерки вступил в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, Трагедия произошла вечером 27 октября возле завода им. Медведева. Сотрудники ГИБДД установили, что пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Когда замигал желтый, она завершала переход и попала под колеса троллейбуса. 80-летняя женщина погибла на месте.

Сотрудник МУП ТТП пытался доказать свою невиновность, но против него говорили улики. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишению прав на 3 года.

ИА «Орелград»

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