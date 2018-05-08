В Орле водрузили Знамя Победы

В сквере Танкистов прошел торжественный митинг.

8 мая в Орле прошла церемония подъема дубликата Красного Знамени Победы, водруженного над городом в 1943 году после освобождения от немецких захватчиков.

В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители города, представители власти. К орловцам обратился участник боевых действий Иван Ветров. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы.

После водружения флага память погибших почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику Ивану Баграмяну.

ИА «Орелград»