В Орловской области два ребенка выпали из окна

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8.5.2018 | 15:32 Новости, Происшествия

О несчастных случаях сообщил региональный детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков на своем официальном сайте предупредил родителей и законных представителей об угрозе жизни и здоровью детей.

Как следует из размещенной там 8 мая информации, в последнюю неделю в регионе произошло два случая выпадения и травмирования малолетних детей из окон многоэтажных домов. Инциденты были связаны с неисправностью оконных защитных сеток.

«Уполномоченный по правам ребенка рекомендует взрослым еще раз проверить техническое состояние запорных устройств окон и защитных сеток, не оставлять без присмотра малолетних детей в квартирах», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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