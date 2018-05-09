«Орелстрой» отмечает День Победы

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9.5.2018 | 8:46 Новости, Общество

Солнечным утром 8 мая 2018 года, сотрудники компании ПАО «Орелстрой» возложили цветы в сквере Танкистов. Это событие является важнейшим для компании еще и потому, что 75 лет назад именно руководители и рабочие «Орелстрой» пришли в город сразу после его освобождения.

Мероприятие, поддержанное личным присутствием губернатора Андрея Клычкова, традиционно объединило весь город, для жителей которого праздник «День Победы» навсегда останется днем памяти и единения.

Напомним, что военная строительная организация УВСР-39 (в последствии – ПАО «Орелстрой») приступила к восстановлению города Орла летом 1943 года, еще задолго до Дня Победы, еще до того, как саперы полностью разминировали развалины города. Эта дата и считается «днем основания» современного крупнейшего строительного холдинга ПАО «Орелстрой».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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