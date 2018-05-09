В Орле прошел Парад Победы

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9.5.2018 | 11:43 Важное, Новости, Общество

9 мая в 10:00 на площади Ленина начался Парад Победы. Торжественным маршем прошли войска Орловского территориального гарнизона, ветераны боевых действий, юнармейцы.

Зрителями парада стали ветераны, жители города, представители власти. По информации пресс-службы администрации Орловской области, на шествие собрались посмотреть 6200 орловцев. Командовал парадом начальник Орловского территориального гарнизона Михаил Черников.

Участники парада пронесли Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооруженных Сил РФ и Знамя Победы.

ИА «Орелград», фото: пресс-служба облсовета

 

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