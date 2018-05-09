В Орле прошел Парад Победы

9 мая в 10:00 на площади Ленина начался Парад Победы. Торжественным маршем прошли войска Орловского территориального гарнизона, ветераны боевых действий, юнармейцы.
Зрителями парада стали ветераны, жители города, представители власти. По информации пресс-службы администрации Орловской области, на шествие собрались посмотреть 6200 орловцев. Командовал парадом начальник Орловского территориального гарнизона Михаил Черников.
Участники парада пронесли Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооруженных Сил РФ и Знамя Победы.
ИА «Орелград», фото: пресс-служба облсовета