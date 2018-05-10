Орловца, убившего любимую перед 8 марта, отдали под суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Житель Орла предстанет перед судом за убийство своей сожительницы, сообщили в прокуратуре Орловской области. В отношении него утверждено обвинительное заключение.

Трагедия развернулась накануне Международного женского дня, 6 марта 2018 года. Между пьяным мужчиной и его подругой развернулся конфликт. Орловец схватил нож и ударил им возлюбленную в грудь. Та скончалась на месте происшествия.

Мужчина предстанет перед Советским районным судом. Ему грозит длительное заключение.

ИА «Орелград»