Орловец приспособил баню для производства каннабиса

У ливенца обнаружили более 1 кг марихуаны и маковой соломы.

Суд Ливенского района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Как следует из материалов дела, в сентябре 2017 года подсудимый на автомобиле отправился в Липецкую область.

Там он приобрел у неустановленного следствием лица коноплю общей массой 1253,6 граммов и маковую солому массой 90,2 грамм. Затем перевез к себе домой для хранения и последующего личного употребления. Растения он разложил их в парилке принадлежащей ему бани, высушил и размельчил, изготовив каннабис.

Затем расфасовал марихуану по банкам. «Зелье» было обнаружено и изъято сотрудниками полиции. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»