Орловские чиновники займутся наукой

В Орле создан экспертный совет по инновационным разработкам.

Новый совещательный орган создан при департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Возглавил его глава этого ведомства Сергей Филатов. В состав также включены руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Рябцовский и многие другие чиновники обладминистрации.

Основной задачей совета является подготовка предложений для правительства Орловской области по ряду вопросов, в частности, о «приоритетных направлениях региональной научно-технической и инновационной политики и мер по их реализации, направленных на решение важнейших региональных проблем».

Также совету поручена выработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий к внедрению инноваций, созданию необходимых условий для развития перспективных направлений науки и техники и проведение научно-технических конференций с участием ведущих ученых и руководителей промышленных предприятий и образовательных учреждений.

ИА «Орелград»