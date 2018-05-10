Орловские чиновники займутся наукой

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10.5.2018 | 12:36 Новости, Политика

В Орле создан экспертный совет по инновационным разработкам.

Новый совещательный орган создан при департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Возглавил его глава этого ведомства Сергей Филатов. В состав также включены руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Рябцовский и многие другие чиновники обладминистрации.

Основной задачей совета является подготовка предложений для правительства Орловской области по ряду вопросов, в частности, о «приоритетных направлениях региональной научно-технической и инновационной политики и мер по их реализации, направленных на решение важнейших региональных проблем».

Также совету поручена выработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий к внедрению инноваций, созданию необходимых условий для развития перспективных направлений науки и техники и проведение научно-технических конференций с участием ведущих ученых и руководителей промышленных предприятий и образовательных учреждений.

ИА «Орелград»

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