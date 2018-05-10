Орловский СК проверяет падения детей из окон

Предварительно установлено, что родители не обеспечили их безопасность.

Следственный комитет по Орловской области проводит доследственные проверки по двум фактам выпадения детей из окон, сообщили в ведомстве.

Оба случая произошли в мае 2018 года. В Ливенском районе двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа квартиры и получил переломы костей черепа. В Советском районе Орла пострадал четырехлетний ребенок. Оба были госпитализированы.

— Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность малолетних, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей, — сообщили в СК. — По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

ИА «Орелград»