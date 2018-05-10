Орловский СК проверяет падения детей из окон

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10.5.2018 | 10:45 Новости, Общество

Предварительно установлено, что родители не обеспечили их безопасность.

Следственный комитет по Орловской области проводит доследственные проверки по двум фактам выпадения детей из окон, сообщили в ведомстве.

Оба случая произошли в мае 2018 года. В Ливенском районе двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа квартиры и получил переломы костей черепа. В Советском районе Орла пострадал четырехлетний ребенок. Оба были госпитализированы.

— Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность малолетних, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей, — сообщили в СК. — По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

ИА «Орелград»

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