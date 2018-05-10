 

 

Под Орлом у экс-заключенного нашли оружие

10.5.2018 | 15:00 Новости, Общество

В Хомутово вынесен приговор по делу о незаконном обороте оружия.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Установлено, что он самостоятельно изготовил обрез из одноствольного гладкоствольного куркового охотничьего ружья модели «ИЖ-17».

Экспертиза показала, что обрез пригоден для производства выстрелов охотничьими патронами 16 калибра. При этом скорость полета пули на расстоянии одного метра от дульного среза ствола достигает 250 метров в секунду. Это значительно превышает пороговый уровень удельной кинетической энергии, необходимой для причинения человеку опасных для жизни или смертельных повреждений.

Оружие у мужчины изъяли сотрудники полиции. Ране он был судим и лишь недавно освободился из колонии строгого режима. Суд учел это обстоятельство при вынесении приговора. Мужчине назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования