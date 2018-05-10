В Орле МЧС сняло кота с дерева

Животное провело на высоте несколько дней.

В Орле сотрудники МЧС спасли кота, сняв его с верхушки дерева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Московской. Животное забралось на верхушку и не могло слезть самостоятельно. Кот жалобно мяукал, призывая о помощи. Жители попросили помощи у МЧС.

Пожарные приехали на место на 30-метровой автолестнице. Испуганный кот не сразу пошел к спасателям и начал прыгать с ветки на ветку, но, наконец, огнеборцы сумели добраться до животного и передать его жителям.