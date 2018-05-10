В Орле поймали форточника

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10.5.2018 | 15:45 Новости, Общество

Областной суд заключил обвиняемого в краже под арест.

Орловский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении кражи. По версии следствия, мужчина поздней ночью через оконный проем проник в квартиру и похитил айфон, причинив владельцу значительный материальный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Кстати, задержали форточника по «горячим следам». Суд Железнодорожного района постановил заключить его под стражу, так как задержанный ранее был судим за аналогичные преступления и может скрыться.

Обвиняемый просил отпустить его на время следствия, но областной суд согласился с районным. Задержанный пробудет в СИЗО минимум до 15 июня.

ИА «Орелград»

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