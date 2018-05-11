Орловец обворовал приятеля при помощи ножниц

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11.5.2018 | 17:15 Новости, Общество

Заводской райсуд рассмотрел дело о краже на автомойке.

Как сообщает Заводской районный суд Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого гражданина. Его признали виновным в совершении кражи в ноябре 2017 года. Она была совершена на автомобильной мойке.

Подсудимый вошел в комнату отдыха и ожидания для посетителей. Там на диване спал его знакомый. Злоумышленник ощупал карманы и обнаружил деньги. Затем взял со стола канцелярские ножницы, подошел к потерпевшему, разрезал карман его брюк и похитил купюры.

Обвинение по делу поддержал старший помощник прокурора Заводского района. Суд согласился с его мнением о виновности подсудимого и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом было учтено, что у мужчины имеется непогашенная судимость. То есть наказание было назначено по совокупности двух приговоров.

Вердикт может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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