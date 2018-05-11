Орловец удачно отбился от штрафа ГИБДД

Житель Орла выиграл судебный процесс у полиции.

Иск рассмотрел Советский районный суд. Ответчиком выступило Министерства внутренних дел РФ. Истец просил о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда. Он рассказал, что постановлением инспектора ГИБДД был признан виновным по статье «Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Ему выписали штраф в размере 1000 рублей.

Не согласившись с постановлением, водитель обратился с жалобой в суд. В результате постановление по делу об административном правонарушении было отменено, а производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Автовладелец резонно решил, что был наказан необоснованно.

Поэтому он снова пошел в суд и потребовал компенсировать ему понесенные расходы и переживания. Иск был удовлетворен частично. В пользу истца с МВД взысканы расходы по оплате юридических услуг в размере 10 тысяч рублей, расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1700 рублей, расходы на приобретение топлива в сумме 5 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 2 тысячи рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»