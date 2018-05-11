Орловские чиновники гарантировали детям летний отдых

Утверждены правила работы пришкольных лагерей.

Администрация Орла издала постановление об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями. Они будут работать при школах и учреждениях допобразования. Питание детей будет оплачено из городской казны. Данные расходы считаются мерой социальной поддержки.

Руководителям муниципальных образовательных учреждений города предписано до 30 мая организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора и своевременно провести комплектование лагерей. Отдохнуть в них смогут дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

Преимущественное право при зачислении в лагеря предоставляется детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям сотрудников организаций и предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

Продолжительность смены в лагерях составит 21 календарный день в течение летних каникул и 5 рабочих дней в течение осенних каникул.

ИА «Орелград»