Орловского медика заподозрили в подлоге

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11.5.2018 | 9:30 Новости, Общество

Мужчина оформил справку о допуске к вождению человеку с офтальмологическим заболеванием. 

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении работника Покровской ЦРБ, сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, медик внес заведомо ложные сведения в справку о допуске к управлению транспортными средствами человека, страдающего офтальмологическим заболеванием. На основании подложного документа ему выдали права.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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