Орловского медика заподозрили в подлоге

Мужчина оформил справку о допуске к вождению человеку с офтальмологическим заболеванием.
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении работника Покровской ЦРБ, сообщили в ведомстве.
По данным силовиков, медик внес заведомо ложные сведения в справку о допуске к управлению транспортными средствами человека, страдающего офтальмологическим заболеванием. На основании подложного документа ему выдали права.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИА «Орелград»