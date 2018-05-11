Орловского медика заподозрили в подлоге

Мужчина оформил справку о допуске к вождению человеку с офтальмологическим заболеванием.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении работника Покровской ЦРБ, сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, медик внес заведомо ложные сведения в справку о допуске к управлению транспортными средствами человека, страдающего офтальмологическим заболеванием. На основании подложного документа ему выдали права.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»