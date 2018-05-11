Под Орлом с молотка пустят детский дом

Утвержден список госимущества для приватизации.

Распоряжение о приватизации государственного имущества Орловской области путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене подписал врио губернатора Андрей Клычков. Он же утвердил список имущества, которое планируется пустить с молотка.

В перечень включен детский дом, расположенный в поселке Колпна. В документации объект обозначен как жилое двухэтажное здание общей площадью 1113,10 кв. м. Вместе с ним на торги выставят участок площадью 2719 кв. м. с разрешенным использованием «социальное обслуживание».

Начальная цена составит 5,89 миллиона рублей, из которых стоимость здания составит 4,86 миллиона. Примечательно, что отдельным лотом пустят зеркало из этого детдома. Его планируют продать за 5714 рублей 62 копейки.

Кроме того, на торги выставят недостроенный жилой дом, площадью застройки 233,6 кв. м. в поселке Дружный Орловского района, гараж в Шаблыкино, а также автомобили ГАЗ-3102, ВАЗ-21070 и ЗИЛ-433360.

ИА «Орелград»