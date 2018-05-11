 

 

Под Орлом с молотка пустят детский дом

11.5.2018 | 11:02 Новости, Общество

Утвержден список госимущества для приватизации.

Распоряжение о приватизации государственного имущества Орловской области путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене подписал врио губернатора Андрей Клычков. Он же утвердил список имущества, которое планируется пустить с молотка.

В перечень включен детский дом, расположенный в поселке Колпна. В документации объект обозначен как жилое двухэтажное здание общей площадью 1113,10 кв. м. Вместе с ним на торги выставят участок площадью 2719 кв. м. с разрешенным использованием «социальное обслуживание».

Начальная цена составит 5,89 миллиона рублей, из которых стоимость здания составит 4,86 миллиона. Примечательно, что отдельным лотом пустят зеркало из этого детдома. Его планируют продать за 5714 рублей 62 копейки.

Кроме того, на торги выставят недостроенный жилой дом, площадью застройки 233,6 кв. м. в поселке Дружный Орловского района, гараж в Шаблыкино, а также автомобили ГАЗ-3102, ВАЗ-21070 и ЗИЛ-433360.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования