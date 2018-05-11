Сотрудников «Орелгосзаказчика» заподозрили в халатности

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11.5.2018 | 14:14 Новости, Общество

Должностные лица подписали акты приемки дороги с дефектами.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о халатности после проверки КУ ОО «Орелгосзаказчик», сообщили в ведомстве.

Следствие полагает, что должностные лица подписали акты приемки строительства дороги между поселком Плещеевский завод и деревней Подкопаево в Малоархангельском районе. Работы выполняло ООО «МонолитСтройТула» во втором полугодии 2017 года.

Несмотря на многочисленные выявленные дефекты, сотрудники «Орелгосзаказчика» подписали документы и оплатили работу.

— В результате ненадлежащего осуществления должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик» контроля за качеством выполненных работ бюджету Орловской области причинен ущерб в особо крупном размере, — заключили в СК. — В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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