«Спецавтобаза» извинилась за брошенную технику и пробку

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11.5.2018 | 15:23 Новости, Общество

Ее объяснили «производственной накладкой».

Руководитель МУП «Спецавтобаза» Павел Плахов через пресс-службу администрации Орла принес извинения жителям города за организованную пробку на Болховском шоссе.

Напомним, что сегодня утром рабочие бросили асфальтоукладчик посреди дороги на перекрестке Болховского шоссе и Раздольной улицы. Техника перегородила полосу и сильно затруднила движение.

— С бригадиром была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных инцидентов, тот объяснил это производственной накладкой и обещал стараться упреждать такие ситуации, — пояснили в пресс-службе мэрии.

10 мая дорожники закатали асфальт на площади 1,77 тысяч кв. м. В порядок приводят дорожное полотно на улицах Октябрьской, Ломоносова, Благининой.

ИА «Орелград»

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