Стало известно, кто отремонтирует дороги Орла

На объекты зайдут четыре подрядчика.

Текущим дорожным ремонтом в Орле в 2018 году займутся компании «РемДорСтрой», «Нерудстрой», «Орелдорстрой» и «ДорСтройТехСервис», сообщили в администрации города. На ремонт дорог выделено 111 млн рублей, из которых 110 млн — средства Дорожного фонда Орловской области.

«РемДорСтрой» отремонтирует улицу Приборостроительную, «Нерудстрой» — Московское шоссе, улицы Маринченко и Кузнецова, а также переулок Южный. «ДорСтройТехСервис» займется ремонтом Васильевской, Карачевской, 2-й Пушкарной и Комсомольской улиц.

АО «Орелдорстрой» зайдет на следующие объекты: ул. Героев Пожарных; Наугорское шоссе; ул. Тургенева (от ул. Лескова до моста «Тургеневский»); ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионерской); парковку по ул. 7 Ноября возле Областной детской больницы им. З.И. Круглой; ул. Октябрьскую (от ул. Полесской до ул. Пионерской); ул. Скворцова (от Наугорского шоссе до границы города Орла); ул. Картукова.

ИА «Орелград»