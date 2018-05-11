В Орле при уборке снега пропали миллионы рублей

Обнародованы результаты проверки «Спецавтобазы» и МКУ «УКХ».

Контрольно-счетная палата Орла обнародовала отчет о проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети города. В частности, были проанализированы расходы на уличную уборку за декабрь 2017 года и январь 2018 года. Объектами проверки стали МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

« При выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети МУП «Спецавтобаза» нарушало обязательства исполнителя, установленные договорами и муниципальными контрактами, — сказано в отчете КСП. — Не велись журналы производства выполненных работ, подвижной состав, используемый для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети, не в полном объеме оборудован навигационной системой мониторинга, отсутствовали работающие камеры видеофиксации в местах складирования снега».

Аудиторы выявили неправомерное завышение объемов выполненных работ и выполнение работ на непредусмотренных муниципальными контрактами участках улично-дорожной сети. Кроме того, часть выполненных работ не подтверждена документально.

«МКУ «УКХ» не осуществляло должный контроль за исполнением обязательств подрядчиком, за соответствием выполненных работ условиям муниципальных контрактов, — считают в КСП. — Учреждением не предъявлены подрядчику штрафы за нарушение условий муниципальных контрактов, в связи с чем, потери бюджета города Орла составили более 14 млн рублей. Неправомерно направлено на оплату завышенных и не подтвержденных объемов выполненных работ более 12 млн рублей».

Материалы проверки направлены в прокуратуру Орловской области, прокуратуру Советского района, прокуратуру Железнодорожного района, а также в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»