В Орловской области рекорд по уборке снега поставили в бесснежную зиму

Областная КСП проверила работу коммунальных служб.

Результаты проверки содержатся в итоговом отчете областной Контрольно-счетной палаты. Она проанализировала выполнение работ по снегоочистке и вывозу снега в регионе. Аудиторы отмечают, что объем выполненных работ по направлениям «Погрузка снега» и «Вывоз снега и льда на свалку» за январь 2016 года превысил аналогичный уровень выполненных работ января 2017 года на 15,63 миллиона рублей, или в 4,6 раза.

При этом, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 2 по 25 января 2017 года ежедневно при минусовой температуре продолжительность выпадения снега составляла несколько часов. А в январе 2016 года в основном было выпадение местами небольшого снега. И это не единственный парадокс.

КСП также установила, что в ряде организаций, осуществлявших снегоочистку и вывоз снега по договорам субподряда, нет зарегистрированной техники. Однако в путевых листах была зарегистрирована работа значительного количества единиц техники. Кроме того, договоры субподряда с данными организациями заключались после выполнения работ, добавили в КСП.

ИА «Орелград»