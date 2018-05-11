Власти Орла пообещали выплатить деньги сотрудникам ПАТП-1

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11.5.2018 | 9:26 Новости, Общество

Конкурсный управляющий не смог этого сделать.

Администрация Орла 10 мая заключила очередной договор переуступки с «Орелводоканалом», чтобы выплатить деньги уволенным сотрудникам ПАТП-1. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурсный управляющий не смог выплатить сокращенным работникам деньги за март, вместо этого предоставив справку о сформировавшейся задолженности. После оформления договоров с работниками автотранспортного предприятия им начнут перечислять деньги.

Общая сумма задолженности по выплатам составляет 1,232 млн рублей.

ИА «Орелград»

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