Названы условия предоставления детсадовских льгот

Администрация Орла утвердила порядок предоставления льгот родителям.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил «Порядок предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Напомним, что ранее чиновники выступили с сомнительной инициативой, предложив значительно изменить условия льготной оплаты. Список потенциальных получателей был сокращен. Депутаты горсовета идею поддержали. Теперь новый порядок утвержден официально и начинает действовать.

Согласно ему льгота по родительской плате предоставляются в виде:

— оплаты 50 процентов родителям (законным представителям), имеющим на иждивении трех и более детей;

— оплаты 50 процентов родителям (законным представителям), сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных организаций;

— освобождения родителя (законного представителя) от оплаты сроком на три месяца (не чаще одного раза в год) с учетом, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, при наличии следующих обстоятельств в семье: полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп, наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей, безработица единственного или обоих родителей;

— освобождения родителя (законного представителя) от оплаты однократно на год с учетом, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, при наличии следующих обстоятельств в семье: в случае утраты единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией, пожаром, наводнением, смерти одного из родителей.

Для получения льготы, в зависимости от ее вида, необходимо представить руководителю детсада: заявление; копию удостоверения многодетной семьи, свидетельство о рождении всех детей; справку с места учебы об очной форме обучения (для детей старше 18 лет); справку, содержащая слова «для получения льготы по родительской плате», с места работы; справку об инвалидности ребенка или родителя; справку из центра занятости о постановке на учет в качестве безработных; справку об отнесении семьи к малоимущим категориям граждан; документ, подтверждающий смерть одного из родителей; документ, подтверждающий утрату единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией.

Предоставление льготы начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.

ИА «Орелград»